Королевский шик: Нетребко позировала в ультрамариновом платье со шлейфом и прозрачных перчатках

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится наряжаться. За годы работы на сцене она сумела создать большую гардеробную. В своих квартирах артистка хранит 500 концертных костюмов, а также множество сумочек, обуви и шляпок. Несмотря на то, что певица любит причудливые вещи и продумывает до мелочей каждый свой образ, некоторые туфли на каблуке она уже не носит. А недавно, впервые за долгое время, звезда занялась спортом.

После нескольких поездок в Россию Анна находится в Вене, где живет уже несколько лет. Накануне она устроила себе театральный вечер. Певица побывала в знаменитом концертом зале и насладилась классической музыкой. Тогда артистка отметилась в платье с полосками, которое имеет эффект стройности. А вот для фотосессии Нетребко выбрала роскошное вечернее платье ультрамаринового цвета. Наряд со шлейфом подчеркнул ее постройневшую фигуру, а прозрачные перчатки дополнили образ.

«Прекрасная суперзвезда», — восхитились Анной друзья.

Поклонники заметили, что оперная дива стала выглядеть стройнее. Многие также пришли в восторг от ее королевского образа. «Все безупречно и восхитительно! И ваш непревзойденный наряд», «Бальзам на душу», «Какая красотка наша Анна», «В очередной раз восхищаюсь. Прекрасная женщина», «Образ — это ваше!», «Эффектная красивая Анечка!!! Эффектное платье», «Очень возвышенно и благородно», — прокомментировали пост подписчики.