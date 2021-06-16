«Наклонилась-то как»: Нюша в намокшем купальнике с изюминкой засветила наливную грудь

Нюша уже давно знакома публике, так как с юных лет выступает на сцене. Девушка в прошлом году отметила свое 30-летие. Примечательно, что она успела выйти замуж за Игоря Сивова. Позже певица родила своего первенца — дочку Симбу. Она быстро вернулась в форму, но теперь выступает не так часто, предпочитая больше времени уделять семье. Это лето артистка проводит на Мальдивах.

Для выступлений Нюша часто выбирает женственные образы. Она танцует на публике в мини-шортах и коротких платьях. На отдыхе девушка меняет бикини один за другим. 16 июня певица устроила фотосессию в намокшем купальнике цвета Tiffany с изюминкой — открытой спиной. Она сначала предстала у бассейна, засветив глубокое декольте. Потом артистка засветила бедра. Она покрасовалась, показав фигуру во всей красе.

«Купальники из пряжи прослужат вам о-о-о-очень долго, ведь они не нуждаются в повторной переработке и не теряют свой первичный вид», — заверила звезда.

Поклонники оценили не только ее купальник из переработанного пластика, но и фигуру. Примечательно, что некоторые посчитали фигуру певицы неидеальной. «На себя вообще не похожа стала, печально», «Протюнинговалась, что ли, на себя вообще не похожа», «Ух какая красивая», «Красивые фото, купальник шикарный, тебе очень идет», «Фигурка — отпад», «Милейшая женщина на свете», «Наклонилась-то как», «Упругость уже не та», — прокомментировали пост подписчики.

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