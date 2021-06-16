«Мои неугомонные пятки»: Наталья Подольская нарядила младшего сына в боди со звериным принтом

Вокалистка запечатлела на видео, как маленький Ванечка играет в манеже.

Известная певица Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым воспитывает двух сыновей. Старшему наследнику пары Артемию в начале июня исполнилось шесть лет, а младшему — Ванечке — 22 июня будет восемь месяцев.

Наталья Подольская обожает проводить время с детьми и наблюдать за тем, как растут и меняются ее с супругом сыновья.

Певица также дает возможность своим поклонникам следить за той частью ее жизни, которая, по ее мнению, может быть выставлена на обозрение. Так, Наталья Подольская довольно часто показывает в Instagram Артемия и Ванечку, при этом стараясь не нарушать границ своих детей.

Молодая мама дает понять, что пока не готова продемонстрировать лицо младшего сына, зато с легкостью показывает Ваню со спины. Кадры с участием малыша всегда вызывают умиление у поклонников.

На этот раз Наталья Подольская запечатлела Ванечку, играющего в манеже.

«Мои неугомонные пятки», — подписала видео вокалистка.

Малышу все интересно. Он передвигается по манежу по-пластунски — от одной игрушки к другой.

«Ни секунды покоя», — говорит Подольская за кадром.

Стоит отметить, что маленький Ванечка облачен в боди со звериным принтом. На голубом фоне нарисованы симпатичные мордочки оленят.

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