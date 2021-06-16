«Какое декольте!»: Муцениеце в кожаном топе и джинсах с разрезами подчеркнула осиную талию

Агата Муцениеце уже давно знакома публике, так как играла в сериале «Закрытая школа», а также других кинолентах. Почти десять лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. В прошлом году супруги приняли решение развестись. Девушка с двумя детьми ушла от звезды сериала «Мажор». Первое время она предпочитала не говорить плохо о бывшем избраннике, но потом призналась, что он вспыльчивый и поднимал на нее руку.

Однако поклонники уверены, что Агате развод пошел только на пользу. Девушка стала чаще получать предложения о работе. Более того, она с радостью экспериментирует с имиджем и даже наращивала волосы минувшей зимой. Также актриса больше времени уделяет внимания спорту. Не удивительно, что в жаркий день Муцениеце решила облачиться в наряд, который подчеркнул достоинства ее фигуры.

Актриса запечатлелась в кожаном топе и джинсах с разрезами. Наряд позволил ей показать осиную талию и «ложбинку греха». Девушка накинула поверх черный жакет.

«Мне страшно ехать на тренировку. Мне кажется, что все уже забыла», — заявила она.

Поклонники, в свою очередь, восхитились красотой Агаты. Многие одарили ее комплиментами. «Обожаю такой стиль», «Очаровательная, нежная это про вас, Агата!», «Вау!! Такая красивая», «Идеальная талия», «Какой плоский живот!», «Какое декольте!», «Красота во плоти», «Джинсы сидят как влитые», — стали комментировать пост подписчики.

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