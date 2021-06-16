«Стеснительная очень»: Лера Кудрявцева запечатлела дочку в платье в клетку с воротником «Клодин»

Лера Кудрявцева не скрывает, что счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Недавно они отпраздновали годовщину со дня свадьбы. Несмотря на большую разницу в возрасте, спортсмен восхищается супругой. Несколько лет назад она подарила ему дочку Марию. Для Леры этот ребенок стал вторым, так как от первого брака у нее есть взрослый сын Жан. Более того он успел ей подарить внука Льва.

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Несмотря на то, что Лера много работает и порой целыми днями находится на съемочной площадке, свободное время блондинка предпочитает проводить с семьей. В скором времени дочке телеведущей исполнится три года. Малышка уже умет разговаривать и ходит на развивающие занятия. Однако оказалось, что кроха растет стеснительным ребенком. Кудрявцева запечатлела, как девочка играет в классики на улице. Малышка была облачена в модное платье в клетку с белым воротником «Клодин».

«Стеснительная очень. Вот не знаю, хорошо это или нет. Дома мы ее зовем профессор, а как надо кому-то что-то рассказать, сразу стеснение», — отметила звезда.

Примечательно, что Мария любит помогать маме. Дома она поливает цветы и кормит кота. Общается малышка редко. При этом кроха все понимает. Родители зачастую смотрят с ней советские мультфильмы. Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие отметили, что она выглядит красавицей, как мама, а стеснительность часто проявляется у детей.

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