Британский холостяк: где живет внук Елизаветы II после развода

Питер Филлипс развелся со своей женой после 12 лет брака.

В феврале стало известно, что единственный сын принцессы Анны, Питер Филлипс разводится после 12 лет брака с канадкой Отэм Келли. Процесс завершился в минувший понедельник. Все его финансовые вопросы хранятся в тайне.

После развода Питер будет жить в доме принцессы Анны в графстве Глостершир. Особняк Gatcombe Park Estate был подарен Анне ее матерью после свадьбы с первым мужем Марком Филлипсом. На обширной территории также располагаются еще несколько домов и ферма. Об этом сообщает Daily Express.

Известно, что Питер и Отэм познакомились в 2003 году на Гран-при «Формулы-1», а спустя пять лет обвенчались в Виндзорском замке. В этом союзе родились две девочки – Саванна Энн Кетлин и Айла Элизабет. К слову, Саванна стала первой правнучкой королевы.

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