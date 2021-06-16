Суровое лицо: как принцесса Анна переживает развод единственного сына

Единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа — принцесса Анна замужем за Тимоти Лоренсом с 1992 года. А первым ее супругом был Марк Филлипс, которому она родила сына Питера и дочь Зару. Недавно стало известно, что Питер разводится со своей женой после 12 лет брака. Процесс был завершен в минувший понедельник. Сразу после этого 70-летнюю Анну заметили на шопинге.

Daily Express пишет, что по прошествии нескольких часов принцесса Анна в компании Тимоти Лоренса прогуливалась по престижному лондонскому универмагу. Их запечатлели на выходе из центра с брендированными пакетами. Анна была одета в ярко-красное платье. Также она не забыла про защитную маску для лица и жемчужные аксессуары.

Напомним, Отэм и Питер были в браке 12 лет. Они познакомились в 2003 году на Гран-при «Формулы-1», а 17 мая 2008 года обвенчались в Виндзорском замке. В этом союзе родились две девочки — Саванна Энн Кетлин и Айла Элизабет. К слову, Саванна стала первой правнучкой королевы.

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