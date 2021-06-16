Стало известно, когда Елизавета II встретится с правнучкой Лилибет

В начале июня у Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь. Малышку назвали в честь прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Как писали таблоиды, сразу после ее появления на свет герцог позвонил Елизавете II и сообщил радостную новость. А после того, как Меган и Лили вернулись домой, королева увидела свою 11-ю правнучку по видеосвязи. Личная их встреча состоится только в следующем году.

Как пишет Daily Express, Меган Маркл и принц Гарри планируют показать правнучку королеве в 2022 году. Они прилетят в Лондон к 70-летию правления Елизаветы II Великобританией. Напомним, ранее стало известно, что к юбилею в Лондоне пройдет парад, большой праздник, а все британцы будут отдыхать четыре дня.

Добавим, что в этом году принц Гарри приедет в Лондон один. 1 июля он примет участие в открытии памятника принцессе Диане.

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