«Оль, откуда такая красота?»: Бузова в белоснежном лифе засветила грудь на балконе в Милане

Ольга Бузова привыкла, что часто привлекает к себе внимание. В последнее время девушка не перестает удивлять публику. Много шумихи получила новость о том, что телеведущая стала актрисой МХАТа. А на днях ее беседа с Дмитрием Губерниевым, когда звезда телестройки расплакалась во время диалога, ошарашила фанатов. Одни встали на сторону девушки, но часть публики заступилась за спортивного комментатора.

Ольга на следующий день предпочла улететь из страны. Она первое время скрывала, что прилетела в Милан. Целый вечер девушка провела уединенно. А вот утро телеведущая начала с того, что вышла на балкон, чтобы полюбоваться городом. При этом девушка предстала в белоснежном белье. Бузова предстала в лифе, похваставшись ложбинкой греха. Примечательно, что поклонники еще раньше заметили, что фигура звезды преобразилась. Как известно, она стала заниматься спортом.

«Какой вид», «Оль, откуда такая красота», «Опять на всю Ивановскую разделась», «Какая ложбинка», «Загадочная грудь Бузовой, умеет появляться и исчезать», «Фигура прекрасная», «Такая худая», «Куда ты дела бюст?», «Столько времени прошло, а вообще не меняется», «Милая, у тебя фигура богини», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что телеведущая не стала раскрывать, сколько времени проведет в Италии, и, что она там собирается делать.

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