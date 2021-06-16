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Новый скандал: Меган Маркл украла идею у принцессы Беатрис

Поводом стало имя новорожденной дочери экс-актрисы и принца Гарри.

Новый скандал: Меган Маркл украла идею у принцессы Беатрис
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В начале июня Меган Маркл родила дочь, которую назвали Лилибет Диана, в честь ее прабабушки и бабушки. Имя девочки вызвало бурную реакцию у общественности. Одни посчитали, что таким образом герцоги Сассекские попытались помириться с королевской семьей, другие назвали этот шаг унизительным для королевы, так как Лилибет – это ее личное, детское прозвище. Хотя, по словам Меган и Гарри, они спрашивали разрешения у Елизаветы II для использования ее имени.

Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис. Фото: Global Look Press

Теперь же свое негодование по этому поводу высказала принцесса Беатрис, старшая дочь принца Эндрю. По словам королевского инсайдера, которого цитирует New Idea, Беатрис хотела назвать свою дочь именно Лилибет. Об этом она рассказала в прошлом месяце родным. Теперь же беременная принцесса попросту считает, что Меган украла ее идею.

Напомним, что отношения между Меган и Беатрис не заладились еще два года назад. Все потому что на свадьбе младшей сестры Беатрис, принцессы Евгении, экс-актриса решила объявить о своей первой беременности, перетянув таким образом все внимание на себя.

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