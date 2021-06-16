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Гарри собирает овощи в саду, а Меган выгуливает собак: как живут Сассекские после рождения дочери

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз.

Гарри собирает овощи в саду, а Меган выгуливает собак: как живут Сассекские после рождения дочери
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл родила дочь 4 июня. Девочку назвали Лилибет Диана, и уже спустя два дня после ее появления на свет в клинике Санта-Барбары, экс-актриса с новорожденной прибыли в свой особняк в Монтесито. Известно, что герцоги Сассекские взяли пятимесячный отпуск, чтобы больше времени провести с малышкой.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Daily Express пишет, что пока Гарри присматривает за Арчи и плавает с ним в бассейне, Меган выгуливает собак. На прогулке с домашними питомцами ее заметили на 11-й день после родов. Кроме того, друзья видели, как принц собирает свежие овощи в своем саду, чтобы приготовить для жены свежевыжатый сок.

Напомним, принц Гарри вернется в Лондон на один день 1 июля. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане.

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