Гарри собирает овощи в саду, а Меган выгуливает собак: как живут Сассекские после рождения дочери

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз.

Меган Маркл родила дочь 4 июня. Девочку назвали Лилибет Диана, и уже спустя два дня после ее появления на свет в клинике Санта-Барбары, экс-актриса с новорожденной прибыли в свой особняк в Монтесито. Известно, что герцоги Сассекские взяли пятимесячный отпуск, чтобы больше времени провести с малышкой.

Daily Express пишет, что пока Гарри присматривает за Арчи и плавает с ним в бассейне, Меган выгуливает собак. На прогулке с домашними питомцами ее заметили на 11-й день после родов. Кроме того, друзья видели, как принц собирает свежие овощи в своем саду, чтобы приготовить для жены свежевыжатый сок.

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Напомним, принц Гарри вернется в Лондон на один день 1 июля. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане.

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