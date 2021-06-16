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«Пропасть увеличивается»: Елизавета II отказалась поддержать принца Гарри

Ранее стало известно, что Сассекские отправили адвоката на телеканал ВВС.

«Пропасть увеличивается»: Елизавета II отказалась поддержать принца Гарри
Елизавета II. Фото: Global Look Press

В день, когда у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь, счастливый отец позвонил Елизавете II, чтобы сообщить эту радостную новость. Малышку назвали в честь прабабушки и бабушки – Лилибет Диана. Позже телеканал ВВС выдал в эфир сюжет о том, что Сассекские не спросили разрешения у королевы на использование ее детского прозвища. Меган и Гарри возмутил этот материал, поэтому они отправили на ВВС своего адвоката, обвинив канал в клевете. Супруги намерены идти в суд, ведь по их заверению, разрешение у королевы было получено. Однако сама Елизавета II не поддержала внука в этой ситуации.

«В этой ситуации королева поддерживает ВВС. Это просто потрясающе! Пропасть между Гарри и его семьей постоянно увеличивается», — цитирует Daily Express королевского эксперта Роберта Тейлора.

Напомним, что 1 июля принц Гарри прилетит в Лондон всего на один день. Он примет участие в открытии памятника принцессе Диане.

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