«Дай бог вам здоровья, Алла Борисовна»: Разин показал, как мило Пугачева красила губы в 1985 году

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram опубликовал архивный кадр из прошлого. На снимке можно увидеть Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Она красиво красит губы перед концертом. Кадр был сделан в далеком 1985 году. Причем он стоит рядом со звездой. Также он опубликовал снимок Примадонны с мужем телеведущим Максимом Галкиным, который был сделан в 2021 году и свою современную фотографию.

«Похоже, мы с Аллой Борисовной Пугачевой опять впадаем в молодость. Что я, что она молодеем и скоро будем опять выглядеть так же, как в 1985 году. Дай Бог вам здоровья, Алла Борисовна, ну и мне того же самого». Андрей Разин

«Андрей Александрович, говорят, что лицо с возрастом – это наш характер. Когда мысли светлые, то и глаза лучистые», «Андрей, вас с Аллой Борисовной не узнать. Вы очень молодо выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алле Пугачевой в этом году исполнилось уже 72 года. При этом на последних снимках она очень хорошо выглядит. Андрею Разину сейчас 57 лет.

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