Грациозной походкой: Екатерина Климова подчеркнула стройность ног в нюдовых укороченных легинсах

Звезда театра и кино Екатерина Климова является мамой четверых детей. Однако актриса выглядит так, словно никогда не рожала. Стройности и грации 43-летней знаменитости могут позавидовать даже юные девушки.

Екатерина Климова, очевидно, знает, насколько она хороша. Звезда довольно часто делится в Instagram видео, на которых ведет себя довольно кокетливо.

На этот раз актриса запечатлелась во время прогулки. Екатерина Климова вышагивает по брусчатке своей легкой и грациозной походкой. Вот только в кадре видна не сама актриса, а ее тень. В какой-то момент Екатерина приветственно машет всем ручкой и складывает из пальцев знак победы.

В кадре также видны стройные ножки Климовой и ярко-лимонные кроссовки. Чуть позже звезда показала и себя. Она навела камеру на ножки, стало видно, что звезда для прогулки облачилась в укороченные легинсы-велосипедки нюдового цвета, которые эффектно подчеркнули ее стройность.

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