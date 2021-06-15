Настоящая модница: Лиза Галкина в твидовом костюме с модным принтом посетила стоматолога с братом

Алла Пугачева и Максим Галкин достаточно часто видятся с друзьями, а минувшей весной они повеселились на юбилее Кристины Орбакайте. Однако дома им тоже некогда скучать. Двойняшки Лиза и Гарри уже окончили первый класс. Папа не только гуляет с ними в собственном саду, но и порой водит в театр. Дети Примадонны не только любят активные игры, с радостью учатся чему-то новому, но и порой ездят на обследования.

Так, недавно малыши побывали у стоматолога. В соцсети появился кадр, на котором двойняшки обнимают доктора. При этом Лиза, которая давно интересуется модой, продемонстрировала новый наряд. Девочка предстала в твидовом костюме с модным в этом сезоне принтом гусиная лапка. А вот Гарри был в бордовых джинсах и принтованной рубашке. На кедах у детей были резиновые бахилы. По всей видимости, осмотр для них не был страшным.

Поклонники восхитились малышами. Многие заметили, что они подросли. «У Лизы очень выворотные ноги — ей нужно танцевать», «Очень воспитанные дети, с хорошими манерами», «Лиза, как всегда, на стиле», «Какие чудесные малыши! Зайки», «Пришли в гости к Зубной Фее — смельчаки!», «Такие стиляги», «В родителей пошли», «Гарри копия папы, а Лиза — мамы», «Хорошенькие безумно», — прокомментировали пост подписчики.

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