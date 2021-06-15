«Один из самых актуальных цветов»: Кети Топурия в платье-жакете оттенка Барби скрыла изъяны фигуры

Певица для выступления на публике в ультрамодном наряде, который скрывает одну из проблемных частей тела — живот.

Кети Топурия не скрывает, что любит хорошо выглядеть. С юных лет она выступает на сцене и знает цену славе. При этом певица считает себя открытой девушкой. Она растит дочку Оливию от первого брака, а также сына Адама, который родился в январе этого года. Артистка уже спустя месяц после родов стала снова выступать. При этом она призналась, что еще не вернулась в форму окончательно. Но с помощью нарядов звезда умело маскирует изъяны.

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На днях Кети приняла участие в концерте. Она выступила с группой «А-Студио» на концерте «Муз-ТВ». Для появления на публике девушка выбрала платье-жакет цвета Барби. Наряд с белыми лацканами и манжетами дополнили прозрачные туфли, как у Яны Рудковской. Топурия недавно сделала каре, открыв свою шею. А модный наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Звезда выступила перед футбольными болельщиками в столице.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие одарили звезду комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro стилист Анастасия Стар оценила ее лук.

«Кети Топурия обладательница стройных длинных ног, которые умело подчеркнула платьем-жакетом. Такой вид платьев умело скрывает нюансы в области живота, если таковые имеются. Розовый, безусловно, один из самых актуальных цветов сезона, но вот к самому платью есть некоторые вопросы. Белые манжеты и воротничок сильно простят образ. Будь платье однотонным с минимумом деталей, комплект выглядел бы дороже и благороднее. Ну а туфли Золушки переносили уже, кажется, все местные селебрити. Несмотря на умелую коррекцию фигуры, оценю образ Кети на 3 из 5», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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