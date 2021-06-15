«Люби жизнь, и она будет дарить тебе все лучшее!»: Гордеева поздравила с днем рождения дочку от Кулика

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в Instagram поздравила свою младшую дочь Елизавету с днем рождения. Девушке исполнилось 19 лет. На снимке наследница сидит в кафе и позирует матери.

«С днем рождения, моя родная! Смелости тебе, счастья и здоровья! Люби жизнь, и она будет дарить тебе все самое лучшее!»

Екатерина Гордеева

«Мамино счастье. Очень похожа на Катю», «Поздравляем Лизочку с днем рождения. Она у вас просто красавица», «С днем рождения вашу прекрасную дочь», «Лиза, с днем рождения. Оставайся такой же прекрасной, сильной и смелой духом. Всего тебе самого светлого и доброго», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что младшую дочь Екатерина Гордеева родила от олимпийского чемпиона 1998 года в мужском одиночном катании Ильи Кулика. В 2016 году она развелась с мужем. Также у Гордеевой есть старшая дочь Дарья. Отцом наследницы является покойный фигурист Сергей Гриньков.

Смотрите также: