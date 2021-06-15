«Море и любовь не терпят педантов»: жена Жулина прижалась к мужу грудью, подчеркнув формы

Тренер и фигурист проводит время с любимой семьей на море.

Тренер и фигурист Александр Жулин в Instagram порадовал своих поклонников очередным красивым кадром с молодой женой из отпуска. На снимке 34-летняя фигуристка Наталья Михайлова прижимается к любимому мужчине, подчеркивая формы своей красивой груди. На заднем плане можно увидеть море. Спортсмен, который старше супруги на 23 года, по-настоящему счастлив рядом с любимым человеком.

«Море и любовь не терпят педантов», — подписал он кадр. «Александр – молодец. Образец мужчины. Трудяга. Приятный и умный человек. Будьте здоровы и счастливы», «Какие вы классные. Уважаю и люблю вас», «Очень красивое фото. Уважаю и люблю вас», «Какое все-таки гармоничное фото. Уважаем и любим вашу семью», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин уже десять лет вместе с Натальей Михайловой. У них подрастают две дочки. Также у фигуриста есть наследница от второго брака с Татьяной Навкой — дочь Саша.

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