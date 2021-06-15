«Стринги? Даже тесемок не видно»: Каменских в секси-лифе блеснула упругими прелестями

Настя Каменских — девушка видная и запоминающаяся. На свежем снимке украинская дива предстала в соблазнительном купальнике. Внимательные и придирчивые поклонники рассмотрели изящный лиф певицы, а вот низ от бикини они так и не разглядели. Мужская часть подписчиков поп-дивы тут же предположила, что обнаженные бедра Настя прикрыла летящем на ветру парео.

Каменских обладает природным очарованием и харизмой. У певицы идеальное тело: бесконечные ножки, тонкая талия и изящные щиколотки. При этом артистка совершенно не зациклена на своей внешности.

«А трусики-то есть?!», «Хороша бесстыдница», «Ох! Вот это формы», «Это я называют эффект без трусов», «Стринги? Даже тесемок не видно», «Еще бы голышом», «Ух, какой у вас округлый персик», «Сочный наливной поплавок», «Округлый и манящий ягодичный мостик», «Милашка», — написали фолловеры.

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