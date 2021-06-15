«Море, солнце и любимые рядом»: Жулин показал, как его молодая жена выглядит в бикини со спины

С 2011 года тренер вместе с фигуристкой Натальей Михайловой, которая подарила ему двух дочерей.

Тренер, а в прошлом известный фигурист Александр Жулин в Instagram опубликовал кадр со своей семьей. Вместе с дочками и женой-фигуристкой он выехал отдыхать на море. На снимке все семейство запечатлено около водной глади со спины. При этом его молодая красавица-жена в умопомрачительном розовом бикини.

«Море, солнце и любимые рядом. Что еще нужно для счастья?» Александр Жулин

«Хорошего вам отдыха», — написала в комментариях фигуристка и подруга семьи Екатерина Боброва. «Счастье», — добавил фигурист и хореограф Илья Авербух.

Напомним, что Александр Жулин и Наталья Михайлова уже десять лет вместе. Она подарила за это время ему двух дочек. Катя появилась на свет в 2013 году, а Елена — спустя семь лет. Надо отметить, что 34-летняя Наталья Михайлова на 23 года младшего своего звездного мужа. Также у Жулина есть дочь Саша от второго брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

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