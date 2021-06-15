«Работать над чем-то»: Иглесиас запечатлелся с подросшей годовалой красавицей-дочкой Мэри

Музыкант Энрике Иглесиас в Instagram опубликовал снимок со своей младшей дочерью Мэри или Машей, которую ему подарила жена — теннисистка Анна Курникова. Надо сказать, что исполнитель очень редко показывает своих наследников в социальных сетях. Тем ценнее этот кадр.

На снимке певец запечатлен в белой футболке и бейсболке. Девочка в камуфляжном костюме. Она частично закрыла лицо руками.

«Работать над чем-то», — кратко подписал снимок Энрике Иглесиас, возможно, намекая, что это не его последний ребенок от Курниковой.

Напомним, что Иглесиас и Курникова — счастливые многодетные родители. Кроме Мэри, в их семье подрастают близнецы Николас и Люси. Кстати, музыкант не раз говорил в интервью с журналистами: он хочет, чтобы его дети связали себя со спортом, а не с музыкой, как их отец.

По его словам, было бы замечательно, если наследники, к примеру, профессионально играли в теннис. Он уверен, что его супруга станет лучшим тренером в мире.

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