«Все твои наряды нереальные»: Ляйсан Утяшева в восторге от стиля Кети Топурии

Солистка группы A’Studio Кети Топурия стала гостьей youtube- шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Во время приготовления хачапури две звезды беседовали на разные темы. Ляйсан Утяшева сделала комплименты своей гостье, признавшись, что очень боялась ее, но ошиблась – Кети Топурия оказалась очень комфортным человеком и вовсе не звездным.

«Все твои наряды нереальные. Я твоя фанатка, правда. Как ты выглядишь! Десять лет за тобой наблюдаю. У тебя такой классный стиль. У тебя есть стилист?» — поинтересовалась Ляйсан у Кети. «У меня есть друзья-дизайнеры, но такого, чтоб стилиста прям у меня нет. У меня есть собственный бренд и практически все наряды я сама делаю», — ответила Кети Топурия.

Вокалистка дала понять, что после одного случая, она решила не зарекаться и не обозначать для себя табу в одежде.

«Однажды я сказала, что никогда не надену белые ботфорты, но потом время прошло, и я их надела. Так что, больше я не говорю, что я чего-то никогда не надену», — добавила Кети Топурия.

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