Акцент на груди: Анастасия Решетова показала новинки гардероба с глубоким декольте

В последних Stories личного микроблога модели Анастасии Решетовой появились кадры чувственных образов знаменитости. Примечательно, что молодая мамочка выбрала трендовые анималистический принт и розовый цвет.

Решетова облачилась в кофейный топ с животным принтом. Леопардовые пятна коричневого цвета украсили ткань обновки Анастасии. Отметим, что изделие с открытыми плечами подчеркнули эффектные прелести фигуры роковой брюнетки. Пышные рукава-фонарики Решетова спустила на тонкие руки, обнажив соблазнительные ключицы.

Решетова подчеркнула стройную фигуру силуэтными брюками в тон анималистическому принту. Штаны с завышенной талией плотно обхватили сочные бедра телеведущей.

Также Анастасия показала более яркий, но не менее сексуальный наряд. Решетова выбрала приталенное трикотажное платье из эластичной ярко-розовой ткани. Лук Барби не скрыл пышный бюст и гром-бедра знаменитости. К слову, как и в первом образе, в платье актуального летнего оттенка экс-подруга рэпера Тимати использовала нюдовую помаду. Грязно-розовый цвет губ Анастасии приятно оттенял загорелую кожу знаменитости.

«Сейчас бы на улице ловить лучи солнца…» — подписала снимок соблазнительная Решетова.

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