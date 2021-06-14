Помолодела и расцвела: вдова Армена Джигарханяна заметно похорошела после смерти мужа

Вдова народного артиста Армена Джигарханяна актриса Татьяна Власова заметно расцвела и похорошела за последнее время. Пасынок актера Степан Джигарханян опубликовал в Instagram несколько снимков своей матери. На кадрах она принимает гостей. Женщина, которой в этом году исполнилось 78 лет, прекрасно выглядит.

«Татьяна Сергеевна принимает гостей. Видно, ей есть, чем поделиться даже с такими продвинутыми путешественниками-экстремалами». Степан Джигарханян

«Наконец-то Татьяну Сергеевну увидели. А то она со своей странички совсем пропала. Привет ей», «Татьяна Сергеевна, рады видеть вас в добром здравии», «Татьяна Сергеевна по-прежнему прекрасно выглядит. Здоровья ей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Власова была второй Армена Джигарханяна. От нее он ушел к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Перед смертью именно Власова ухаживала за больным актером. Они успели повторно расписаться.

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