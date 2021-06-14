«Существует только один вариант»: Виктория Лопырева назвала черты идеального мужчины

Модель Виктория Лопырева пообщалась с подписчиками и рассказала, каким должен быть настоящий мужчина.

По мнению знаменитости, каждый уважающий себя мужчина должен уметь держать слово, быть отважным и умным, сочетать в себе человечность и благородство.

Также Виктория назвала неприемлемые качества любого мужчины. Среди минусов Лопырева выделила:

«Жадность, глупость, неумение держать слово, трусость, мелочность».

Поклонники были благодарны знаменитости за откровенность и советы о том, как быть более женственной. Поэтому они поинтересовались у экс-возлюбленной футболиста Федора Смолова об отношениях мужчины и женщины. Лопырева поделилась личным мнением о самом главном в романтических отношениях:

«Если вам нужны хорошие отношения в паре, существует только один вариант их построения: принять человека таким, какой он есть, и не ждать от него, чего он дать в принципе не может».

Напомним, сейчас Виктория счастлива в браке с действующим министром Коми — Игорем Булатовым. У пары есть ребенок — двухлетний Марк Лионель.

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