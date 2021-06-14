«Испытать эмоции, как в детстве»: Седокова и Тимма устроили жаркие поцелуи у аэропорта под рев лайнера

На кадрах можно увидеть, как низко над звездной парой летит самолет.

Певица Анна Седокова в Instagram показала свои жаркие поцелуи с мужем-баскетболистом Анисом Тиммой. Они в этот момент находятся рядом с аэропортом, сидя на квадроцикле. При этом Седокову в какой-то момент, что видно на видео, сильно напугал рев приземляющегося лайнера.

«Слышите звук? Знаете, что будет дальше? Заблудиться. Найтись. Дождаться. Испытать эмоции, как в детстве. Оказываются все наши заблуждения того стоят».

Анна Седокова

«Анна, вы просто красотка. Счастья вам», «Как же это классно. А ветром не сдувает?» «Потрясающее видео. Здорово и прикольно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Анна Седокова удивила своим признанием. Оказывается, она уже год содержит своего мужа-баскетболиста. Янис Тимма разорвал ранее контракт со своим баскетбольным клубом «Химки». При этом известно, что он уже нашел себе новую команду. Правда, пока Анна Седокова не стала раскрывать, где теперь играет ее любимый муж.

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