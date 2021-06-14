«Сложно есть вкусные макароны и оставаться леди»: дочь Цукановой-Котт сходила с мамой в ресторан

Актриса Анна Цуканова-Котт в Instagram поделилась редкими кадрами со своей двухлетней дочкой Леей. На записи девочка вместе с родительницей посетила один из московских ресторанов. Ребенок попробовал самостоятельно покушать макароны.

«Сложно есть вкусные макароны и при этом оставаться леди».

Анна Цуканова-Котт

На кадрах записи Анна Цуканова-Котт прокомментировала действия дочери. «Аккуратно вилкой. Ну как вкусно? Салфеточку надо. Ох, уж эти макароны», — говорит она своей любимой наследнице.

«Сладкие муки, но с задачей справилась», «Какая сладкая. Ее саму можно съесть вместе с макаронами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Цуканова-Котт долгое время не говорила о своей беременности. Отцом ее ребенка является режиссер Александр Котт. Она младше своего избранника на 16 лет. У пары также есть сын Михаил. Он появился на свет, когда актрисе было всего 19 лет.

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