«Благодарю за внука! Теща»: Екатерина Стриженова тепло поздравила зятя с днем рождения

Телеведущая заметила, что финансист Петр Грищенко важная часть ее большой семьи.

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram тепло поздравила своего зятя финансиста Петра Грищенко с днем рождения. Ему исполнилось 34 года. Она опубликовала запись, на которой можно увидеть все звездное семейство. На кадрах сама Стриженова с мужем. Здесь же Петр Грищенко с женой – старшей дочерью звезд Анастасией. Присутствует на кадрах внук Стриженовых Петр и их младшая дочь Александра.

«С днем рождения, дорогой мой зять Петр! Ты часть нашей большой семьи. Люблю, уважаю и благодарю за внука! Теща».

Екатерина Стриженова

«Замечательная семья. Пример для подражания!» «Классная и дружная семья. Любви вам», «Зять на тестя похож», «Счастья и любви вашей большой семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшая дочь Стриженовых Анастасия с мужем проживают в Нью-Йорке. При этом в отпуск они часто приезжают к Екатерине и Александру Стриженовым. Внук Петр в семье появился на свет в апреле 2018 года. Ему уже три годика.

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