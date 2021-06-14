«Самая сексуальная»: Анна Седокова снялась в клипе в почти невидимом белье

Артистка выбрала наряд, который сливался с ее загорелой кожей.

Певица Анна Седокова опубликовала на личной странице кадры из своего нового клипа на песню «Прости». Примечательно, что видео вызвало неоднозначные оценки поклонников исполнительницы.

Дело в том, что Анна выбрала для клипа необычный наряд. Седокова отдала предпочтение телесному оттенку аутфита. Нижнее белье буквально стало продолжением голого тела певицы.

«Нужно было так на Муз-ТВ приходить. Снипет на песню «Прости» из альбома «Эгоистка». И там невероятно красивое пианино», — заявила Анна.

Фанаты знаменитости разделились на два лагеря. Одни оставили слова восхищения фигурой Седоковой в комментариях под роликом. Другие слушатели посчитали наряд артистки слишком откровенным.

«Моя любимая песня с альбома. Невероятная ты!», «Она когда-нибудь одетая бывает ? Отписываюсь…», «Я так скажу: самая сексуальная женщина», «Ничего нового. Берет, как всегда, своими коржами», «Шикарные ноги, Анна, просто красотка», «Безголосая совсем! Ну что за эстрада сейчас? Главное — голую задницу показать!», «Сияющая и чувственная», — написали подписчики Седоковой.

К слову, на самой премии канала Муз-ТВ артистка появилась в наряде из кожи песочного цвета.

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