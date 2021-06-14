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Серябкина в легкой пляжной накидке и купальнике показала красивую грудь на морском курорте

Певица поделилась очень откровенными кадрами.

Серябкина в легкой пляжной накидке и купальнике показала красивую грудь на морском курорте
Ольга Серябкина. Фото: Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина в Instagram опубликовала несколько откровенных кадров со своего отдыха. На бывшей звезде группы «Серебро» можно увидеть лишь легкую пляжную накидку и восхитительный черный купальник. Она показала свою красивую грудь, находясь на морском курорте. В руке у исполнительницы фужер с вином.

«Сегодня дегустируем местные вина», — кратко подписала она фотографию.

«Стало еще жарче», «Вроде еще не сезон для наливных яблочек», «Моя гетеросексуальность вышла из чата», «Какие глаза. Взгляда не оторвать. Хоть я и девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Ольга Серябкина распрощалась со статусом незамужней дамы. Она теперь состоит в браке с бизнесменом Георгием Начкебией. При этом своего любимого человека Ольга Серябкина пока скрывает от верных фанатов. На ее страничке не найдешь снимков с мужем. Она не раз говорила, что публичность ему не нужна.

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