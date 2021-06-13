«Ничего себе! Выросли детки»: старшая дочка Екатерины Климовой предстала с двумя младшими братьями

Известная актриса, 43-летняя Екатерина Климова, востребована не только в театре и кино. Самые преданные и обожающие звезду поклонники ждут Климову дома. Артистка – мама четверых детей, и эту роль считает главной в своей жизни.

Наследники Екатерины Климовой появились в разных браках актрисы, но несмотря на это обстоятельство, два брата и две сестры очень дружны между собой. Периодически Климова выходит вместе со всеми своими наследниками в свет.

А на днях звезда приняла участие в совместном фотосете с сыновьями и дочками. Судя по всему, наследники Климовой позировали не только в компании с ней, но и друг с другом.

В Instagram старшей дочери знаменитости Елизаветы Хорошиловой появился снимок, на котором она запечатлена с младшими братьями Матвеем и Корнеем Петренко. Мальчики были рождены в браке Климовой с актером Игорем Петренко.

Елизавета предпочла оставить фото в компании братьев без комментариев. Зато на него с готовностью отреагировали подписчики 19-летней девушки.

«Ничего себе! Выросли детки», «Красотулечка, божественно красивая девочка», «Такие все черноволосые», «Эмо-панки», — высказываются в Сети.

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