«Не могли упустить возможности»: Ксения Собчак «прожарила» Мариуса Вейерса у него за спиной

Телеведущая Ксения Собчак унизила режиссера Мариуса Вейерса на глазах его жены. После чего актриса не смогла больше слушать «шутки» и уехала домой.

Наталья Бардо записала в Stories своего профиля видеообращение, в котором призналась, как на самом деле прошел день рождения певицы Глюкозы. Отметим, что Наталья Чистякова-Ионова на свое 35-летие организовала огромное мероприятие. Ведущие на нем устроили прожарку, где хотели высмеять Глюкозу и ее мужа — Александра Чистякова. Однако шутки Ксении Собчак и Михаила Шаца вышли из-под контроля.

Артисты стали подшучивать над режиссером, у которого снималась Глюкоза. И это совсем не понравилось жене знаменитости. Наталья Бардо не выдержала и уехала посреди вечеринки.

«Там началась некая прожарка, где должны были прожаривать Наташку с Сашкой. Но так получилось, что заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю, которым я очень горжусь. И мне как-то стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности несмешно пошутить на Марюней», — заявила актриса.

Смотрите также: