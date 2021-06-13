«Горяченько»: Айза Долматова в мокрой простыне похвасталась сочными бедрами

Бизнесвумен Айза Долматова разместила на своей странице ролик, в котором предстала в одной простыне.

Телеведущая в бассейне укуталась в белую длинную ткань. Простынь так промокла, что плотно обхватила стройное тело артистки. Долматова продемонстрировала сочные бедра и длинные гладкие ножки.

«Спать скучно», — подписала видео Айза.

Взбудораженные поклонники знаменитости тоже больше не могли спать после увиденного. Айза извивалась в воде и едва не засветила пикантные места. Подписчики посчитали, что это бывший парень Долматовой смог так раскрепостить маму двоих сыновей. Олег Майами и сам любит фотографироваться полураздетым.

«Залипательно», «Горяченько», «Ух! Вот это женщина», «Вау! Нет слов …. Космическая девушка, а внутри у нее галактика», «Теперь уже и не поспишь», «Айза, ты шикарна», «Приятно смотреть, красивым женщинам макияж ни к чему», «Женщина-пожар», — прокомментировали поклонники Айзы ее сексуальное видео.

Напомним, недавно Долматова показала своего нового бойфренда. Фото страстного поцелуя с репером Славой КПСС Айза опубликовала на своей странице.

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