«Какой кадр!»: Анна Седокова подчеркнула упругие бедра крошечными шортами на прогулке

Исполнительница Анна Седокова опубликовала на своей странице «горячую» фотографию с мужем Янисом Тиммой. Примечательно, что знаменитость сделала эффектный кадр во время поездки по Греции.

Отметим, что в последнее время артистка отдыхает со своим третьим мужем в Греции. Седокова уже успела продемонстрировать роскошную фигурку в купальнике с кружевом и неоновом бикини.

Однако поклонников певицы по-настоящему восхитил снимок Анны в объятиях накаченного баскетболиста.

«Какие вы классные», «На зависть многим», «Шикарные и горячие», «Крутое фото», «Вот это кадр», «Аня просто богиня», «Роскошные», «Огненный снимок», — прокомментировали полураздетую пару их фанаты.

Загорелые Анна и Янис выбрали минимум одежды для прогулки на быстром автомобиле красного цвета без крыши. Если Тиммма облачился в ярко-салатовые шорты, то Седокова отдала предпочтение топу и мини-шортам с леопардовым принтом. Именно они приковали взгляды поклонников артистки. Широкие тугие бедра певицы соблазнили многих фанатов Анна. Янис крепко сжимал сочные ножки возлюбленной, пока знаменитость смотрела с восторгом на пролетающий вверху самолет.

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