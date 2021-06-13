«Покажу, чем отличаюсь от Давы»: Отар Кушанашвили пригласил в гости Ольгу Бузову

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что Ольге Бузовой стоит обратить внимание на мужчин постарше. Он даже готов лично пообщаться с Ольгой, чтобы доказать преимущество мужчин в возрасте 50 лет.

Отар Шалвович отметил, что Бузова симпатична ему. Мужчина видит в артистке трудолюбивого человека.

«Можешь приехать ко мне на день рождения. Шандарахнем, шахматнем с тобой. Я тебе расскажу, чем я отличаюсь от Давы, вернее покажу», — обратился журналист к исполнительнице в своем YouTube-шоу «Каково!?».

Также Кушанашвили оценил актерское мастерство Бузовой. На критику общественности по поводу выступления Ольги во МХАТе Отар Шалвович ответил следующее:

«Я верю, что Бузовой нужно давать шанс. Ирония судьбы в том, что та, которая является предметом сомнительных упражнений в остроумии, сыграла в спектакле «Чудесный грузин».

А вот о бывшем возлюбленном певицы Кушанашвили отозвался в негативном ключе. После скандала Крапивиной и Киркорова с Манукяном знаменитость обрушился с критикой на Даву:

«Если Дава ищет, кто поставил лайк и обижается на это, то он маленький потерявшийся пацан. Zivert встала на сторону Крапивиной и все — она больше не подруга. Смешно!».

Смотрите также: