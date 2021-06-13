Будет разочарован: после рождения Лилибет отец Меган Маркл вновь заявил о себе

О непростых отношениях Меган Маркл со своим отцом Томасом известно давно. В 2018 году он отказался приехать на свадьбу дочери под предлогом того, что не слышал ее звонки, будучи в больнице. Теперь же 76-летний мужчина заявил о себе вновь. Поводом стало рождение его внучки — Лилибет Дианы. В новом интервью австралийскому каналу Томас Маркл заявил, что будет разочарован, если не подержит ее на руках. К тому же, живет он всего в 113 км от особняка дочери и зятя в Калифорнии.

Кроме того, как пишет Mirror, Томас заявил, что не сделал ничего ужасного, чтобы Меган полностью исключала его из своей жизни. К слову, Меган не виделась со своим отцом уже более трех лет.

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Напомним, в прошлом году герцоги Сассекские перебрались в Монтесито. В их дом также переехала мама Маркл – Дория Рэгланд, у которой прекрасные отношения с зятем.

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