«Значит, после спектакля»: Ольга Бузова теперь чаще будет носить две косы

Артистка объяснила, почему она часто фотографируется с такой прической.

В одной из последних публикаций телеведущей Ольги Бузовой появилась очередная фотография знаменитости с двумя косами. Певица рассказала, почему эта прическа стала так часто мелькать в ее профиле.

Все дело в том, что с приобретением нового сценического амплуа Бузова вынуждена надевать парик. И волосы для удобства артистка заплетает в косички.

«Теперь, если я с косичками, значит фото сделано после спектакля «Чудесный грузин»», — подчеркнула Ольга.

Также знаменитость добавила, что второй день подряд она собирает аншлаг во МХАТе. Бузова добавила, что следующую игру на сцене ее поклонники увидят только осенью:

«Второй день подряд аншлаг. И о Белле Шанталь говорит вся страна. Мы уходим в театральный отпуск и вновь сыграем для вас 17 и 18 сентября, уже в новом сезоне».

Ольга поблагодарила близких и фанатов за оказанное ей доверие и поддержку. А подписчики в свою очередь отметили, что фото с косичками получилось не совсем хорошим:

«Самая неудачная фотка», «Зачем выкладывать такое фото, оно явно неудачное», «Зачем так фотошопить фото», «Косички не идут», «Неудачный кадр».

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