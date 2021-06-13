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Перипетии судьбы: почему возлюбленный дочери Елизаветы II женился на Камилле Паркер-Боулз

Принцесса Анна встречалась с Эндрю в начале 70-х годов прошлого века.

Перипетии судьбы: почему возлюбленный дочери Елизаветы II женился на Камилле Паркер-Боулз
Принцесса Анна. Фото: Global Look Press

Принцесса Анна – единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа. Публичностью она не отличается, поэтому о ее личной жизни известно не так много. Она дважды была замужем – за Марком Филиппсом, которому родила двоих детей – Зару и Питера. А в 1992 году Анна вышла замуж за Тимоти Лоренса. Однако, как стало известно, до первой свадьбы в ее жизни был роман с Эндрю Паркером-Боулзом.

Анна и Эндрю встречались в начале 70-х годов, примерно в то же время, когда принц Чарльз впервые встретил Камиллу. Эндрю был католиком. А принцессе Анне, которая является дочерью главы англиканской церкви Елизаветы II, просто не разрешили выйти замуж за католика, так как ее сразу бы исключили из линии престолонаследия. В то время Анна занимала четвертое место в очереди на трон, а сейчас – 16-е. Об этом пишет Daily Express.

Позже Эндрю женился на Камилле, которая прожила с ним в браке 22 года, до 1995 года. Спустя десять лет она все-таки стала женой принца Чарльза.

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