«Ты огонь!»: Анна Седокова в полосатом секси-платье очаровала аппетитными формами

Исполнительница Анна Седокова разместила в своем профиле видео, в котором похвасталась прелестями фигуры в полосатом платье.

Артистка запечатлела себя и мужа, пока Янис Тимма аппетитно доедал свой ужин. Его жена при этом показала не менее аппетитные формы. Такие, что поклонники остались без ума от Седоковой:

«Аня, какая вы красотка!», «Красота, фитнес-звезда, модель, мама, бизнес-леди», «Какое красивое тело у Вас», «Красивая, умная, самая лучшая», «Седокова, я тебе говорил уже, что ты огонь!», «Дикая кошка», «Сексуальнее не существует».

Седокова выбрала для посиделок на пляже платье с принтом. Вертикальная черно-белая полоска украсила платье с открытой спиной и вырезами на животе. Певица эффектно сняла соблазнительные загорелые ножки и великолепное декольте. А также артистка рассказала, что послужило поводом для такого сексуального наряда:

«Сегодня мы отмечаем! Песня «Не люби его» с этого дня на «Русском Радио»! И вы знаете, что это точно стоит отметить! Спасибо за поддержку и за веру».

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