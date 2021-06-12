Ушла в отрыв: Бородина в топе с ниспадающими рукавами и кожаной мини-юбке отправилась на концерт

Телеведущая решила развеяться с подругами. Она отправилась на музыкальный концерт с Ольгой Орловой.

Ксения Бородина недавно пропала из социальных сетей. В этот момент ее муж Курбан Омаров намекнул, что на проблемы в семье. Когда телеведущая снова стала снимать сторис, то не стала говорить о своих проблемах. Она призналась, что поддержка ей нужна и очень помогает. Пока поклонники гадают, что произошло между супругами, звезда телестройки 12 июня решила развеяться. Она отправилась на концерт современных исполнителей.

Для появления на публике Ксения выбрала стильный и женственный наряд. Она отправилась в салон красоты в кожаной мини-юбке и топе с ниспадающими рукавами белого цвета. Свой образ девушка дополнила белоснежными ботинками Prada на массивной подошве. Телеведущая покрасовалась на улице. Позже Бородина встретилась с Ольгой Орловой и другими подругами. Все вместе они пришли на стадион, где выступала группа «2 Ляма» и другие артисты.

Телеведущая не только подпевала, но и танцевала. Она наслаждалась моментом. Примечательно, что мужа вместе с ней на концерте не было.

«На концерт ( хотя ощущение, что вся жизнь концерт)» — делилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарная! Как вам идет этот топ», «Шикарная женщина», «Будь счастлива девочка», «Ксения как всегда — красотка», «Видела сториз в этом образе, он вас аж искрит, Ксения, шикарная! Правильный настрой», — прокомментировали пост подписчики.

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