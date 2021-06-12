«Какой вид»: Мирослава Карпович в мокром купальнике обнажила изящные бедра на белом пляже

Актриса поделилась пикантными кадрами с отдыха на Мальдивах, где проводит время с Павлом Прилучным.

Мирослава Карпович прославилась, когда снялась в сериале «Папины дочки». Она также пробовала свои силы, как модель. Однако в последние годы публику больше интересует ее личная жизнь, а не карьера. Девушка в прошлом году была замечена в компании Павла Прилучного на отдыхе. Вскоре стало известного об их романе. Тогда звезда «Мажора» только развелся с Агатой Муцениеце, но уже спустя несколько месяцев стал жить с новой избранницей.

До сих пор влюбленные предпочитают не предавать огласке подробности личной жизни. Лишь изредка их видят вместе в магазине. также они вместе играют в театре. Однако в июне пара отправилась на Мальдивы. И хоть совместных фото они не публикуют, поклонники заметили, что отдыхают они в одном отеле. С собой Карпович взяла множество легких платьев, а также купальников. Если на днях она позировала у бассейна, то теперь устроила фотосессию на белом пляже.

Актриса вынырнула из воды и стала позировать на побережье в намокшем купальнике. Мирослава засветила ложбинку греха и изящные ноги.

«Спасибо, за такие эффектные, яркие, удобные купальные костюмы для миниатюрных женщин этого мира», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит возлюбленная Павла. Многие одарили ее комплиментами. «И купальник красивый! А корабль какой прикольный на заднем фоне!», «Иногда Дюймовочки вдруг перестают ими быть», «Какая красота!!! Мирочка, вы невероятная!», «Утонченная и женственная Мирослава», «Какой вид», «Капельки бегут по бедрам», — прокомментировали пост подписчики.

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