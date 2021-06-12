Две красотки: Ольга Бузова в юбке плиссе и косухе устроила танцы с сестрой на улице

Телеведущая после успешного выступления в театре провела время с родными.

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. Если после развода с Дмитрием Тарасовым она начала карьеру певицы, то после расставания с Давидом Манукяном девушка решила проявить себя в разных сферах. Телеведущая стала членом жюри в белорусской версии шоу «Х-фактор», а также призналась, что выступит в роли арбитра на Чемпионате Европы по футболу. Более того, накануне состоялась премьера спектакля «Чудесный Грузин» в МХАТ с ее участием.

Общество неоднозначно отреагировало на тот факт, что Ольга теперь играет на одной из главных театральных сцен, не имея актерского образования. Однако поддержать девушку приехала ее мама Ирина Александровна и младшая сестра Анна. После завершения работы артистка отправилась на прогулку с близкими и насладилась салютом. А с сестрой, с которой у девушки одно время был конфликт, она даже сняла видео.

Ольга предстала в кроп-топе и юбке плиссе. Свой образ она дополнила косухой и белыми кроссовками на толстой подошве. Анна оделась с ней в одной гамме. Она подчеркнула стройность мини-шортами и жакете. Девушки устроили танцы на улице в центре столицы.

«Ловите наши танцы», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что сестры очень похожи. При этом многие решили, что Анна своими стройными ногами затмила родственницу. «Какие красотки. Высокие, стройные и будто лет 25», «Для 35-ти летней, фигура конечно топ», «Самые красивые сестры в мире», «Аня тебя затмила», «Сестра круче танцует», «У Ани ноги красивее», — прокомментировали пост подписчики.

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