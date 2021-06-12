«Ох, плоский живот!»: 49-летняя Нетребко в лосинах и кроп-топе похвасталась постройневшей фигурой

Анна Нетребко не скрывает, что ее гастроли обычно расписаны на годы вперед. Обычно артистка отдыхает несколько дней в месяц, но благодаря пандемии ее жизнь изменилась. Одно время она не покидала свою квартиру в Вене три месяца. Певица никогда не подозревала, что на время станет домохозяйкой. Однако уже в этом году она вернулась к активной работе и несколько раз приезжала в Россию, где давала концерты.

Еще недавно Анна находилась в Санкт-Петербурге, где гуляла с мужем Юсифом Эйвазовым по набережной. А теперь она находится в Вене. Примечательно, что оперная дива не любит заниматься спортом и заверяет, что довольна своей фигурой. Но 11 июня она решила сделать несколько упражнений. При этом 49-летняя Нетребко предстала в алых лосинах и кроп-топе. Артистка продемонстрировала стройные ноги, которые легко поднимала по очереди.

Обычно она не оголят область живота, но на этот раз она похвасталась постройневшей фигурой. Анна похвасталась своей физической подготовкой, а потом насладилась вкусным ужином. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

«Аня, обожаю вас», «Какая вы стройная!», «Аня, ох, плоский живот! Это же восхитительно», «Какая красотка», «А вы все можете, мы знаем», «Аня, жареная рыбка после тренировки! Обожаю вас», «Какая вы крутая», «Ох, даже Аня занимается», «Красота, просто грация во плоти», — стали писать пользователи Сети.

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