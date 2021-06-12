«Хороша»: Светлана Лобода в обтягивающих лосинах подчеркнула тугие бедра

Певица Светлана Лобода разместила на своей странице ролик в котором, похвасталась роскошной фигурой в силуэтном фитнес-наряде.

Исполнительница призналась, что не дает себе расслабиться и в выходные, и в празднике. И даже перед концертом артистка устраивает мини-тренировку с собственным весом. Примечательно, что своим соблазнительным телом актриса мотивирует фанатов заниматься спортом.

«Нет у меня выходных… И не будет. Мы всегда в строю», — заявила Лобода.

Светлана оделась в черный кроп-топ, который облачил эффектный бюст певицы. А белоснежные лосины подчеркнули сочные бедра исполнительницы. Лобода с роскошными светлыми локонами слушала все советы и наставления тренера и упорно выполняла упражнения для поддержания сексуальной фигуры.

«Хороша», «Фигура — огонь! Таких тренировок, да побольше», «Вот она — цена идеальной формы», «Правильный подход… С такими данными», «Лобода — навсегда Лобода! Вы крутая», «Вы — наша огромная мотивация», «Восхищай, побеждай умы! Улыбаемся, наблюдаем и машем», «Я еле дышу, глядя на тебя», — написали взбудораженные подписчики в комментариях под видео артистки.

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