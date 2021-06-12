43-летняя Федорова выбрала силуэтное платье для съемок в клипе

Оксана Федорова уже много лет остается для поклонников первой красавицей. Она лишилась титула «Мисс Вселенная», но это не мешает ей по-прежнему хорошо выглядеть. Девушка посещает светские рауты и часто устраивает балы. При этом она много времени уделят детям. Как известно, телеведущая растит сына Федорова и дочку Елизавету. Обычно каждое лето она возит их на море. Однако накануне звезда приехала в Санкт-Петербурге.

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Федорова решила насладиться теплой погодой. Она прогулялась по городу и успела попозировать на любимом мостике. 43-летняя мама двоих детей предстала в силуэтном черном платье с бахромой. Наряд подчеркнул ее фигуру и позволил продемонстрировать стройные ноги. Оксана дополнила образ туфлями на каблуке. Она распустила свои завитые локоны и грациозно присела на асфальт.

«Каждый уголок Питера дышит историей и искусством. Я на львином мостике», — поделилась звезда.

Как оказалось, Оксана приняла участие в съемках клипа. Она также надела берет, который дополнил ее образ. Поклонники отметили, что девушке идет лук в стиле француженок. «Какая красотка», «Вам так идет это платье», «Просто сногсшибательная девушка», «Эти ноги идеальные», «Как на вас хочется смотреть», «Мне нравится все в вас, особенно эти ножки», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Федорова часто отдает предпочтения платьям. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. При этом недавно девушка похвасталась нарядом из денима, показав модные джинсы с бахромой.

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