Отдыхает в Крыму: Рустам Солнцев показал свою маму в купальнике

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram поделился кадром своей мамы Валентины Калгановой. Родительница звезды отправилась несколько дней назад на отдых в Крым.

На снимке она запечатлена в купальнике. Женщина наслаждается солнцем и красотой местной природы. Надо отметить, что она прекрасно выглядит для своих лет.

«Рустам, у тебя очень красивая и стильная мама», «Я восхищаюсь вашим отношением к маме», «Ваша мама просто эталон женской красоты. Ей невозможно не восхититься», «Красивая мама. И кругом очень красиво», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Рустам Солнцев был одним из самых ярких представителей на скандальной телестройке «Дома-2». Позже он хотел стать одним из ведущих, но у него не сложились отношения с руководством проекта. В итоге в последние годы о телестройке он, как правило, высказывается исключительно негативно.

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