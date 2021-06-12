«Уже не могу позволить»: Сати Казанова не желает сниматься для мужских журналов

Артистка рассказала, почему больше не мечтает получать награды за свою внешность.

Певица Сати Казанова опубликовала честное признание, почему больше не видит себя на глянцевых обложках в эротических нарядах. Об этом знаменитость рассказала в своем микроблоге.

По словам Сати, у сексуальности есть несколько проявлений и уровней. Казанова уверена, что она достигла высшего из них. Певица вспомнила, как раньше была рада наградам и номинациям, в которых ее признавали одной из самых сексуальных артисток.

«Одно время я активно снималась для мужских журналов. Последние такие съемки были давно, лет 15 назад. Сати куражилась, ежегодно получала разные премии «top sexy» и даже с неким бунтарством наслаждалась своим успехом. Сейчас я вижу, как было важно прожить тот период. Я совсем не осуждаю ту шальную, озорную, страстную девчонку», — отметила Казанова.

Сати добавила, что восхищается актрисой Одри Хепберн. Она считает ее сексуальной, но при этом не вульгарной.

«Сейчас я уже не могу позволить себе быть столь безбашенной по отношению к себе, своей энергии и чистоте. У меня иные знания и понимание сексуальности. Оказывается, она может быть разной», — резюмировала исполнительница.

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