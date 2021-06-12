«У нас нет выбора. Только быть счастливыми»: Гончар похвасталась формами, глядя в морскую даль

Девушка хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар в Instagram похвасталась своими внушительными формами, стоя около моря и глядя в даль. На невесте спортсмена можно увидеть красивую юбку в пол и топ. Она наслаждается отдыхом на Кипре вместе со своим любимым человеком.

«Какие вы счастливые! У нас нет выбора. Только быть счастливыми».

Мария Гончар

«Мария, выглядите просто невероятно», «Хорошего вам отдыха с Иваном», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иван Телегин закрутил роман с Марией Гончар вскоре после своего расставания с певицей Пелагеей. При этом он до сих пор с исполнительницей в натянутых отношениях. Звезда, как уверял его адвокат, строила преграды, чтобы он не общался с их общей дочерью Таисией. Со своей стороны, певица говорила, что это неправда. Известно, что пара до сих пор не может поделить дом, в котором когда-то они были счастливы вдвоем.

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