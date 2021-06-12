Я худею. Вторая часть: Саша Бортич в бикини блеснула формами после родов на берегу океана

Как отметила актриса, которая год назад стала мамой, она еще далека от идеала.

Актриса Саша Бортич, которая получила большую известность после выхода на экраны комедийной картины «Я худею», в Instagram показала свою фигуру после родов. Она предстала на кадре в бикини на берегу океана.

Как отметила актриса, она пока еще далеко от идеальных пропорций в своей фигуре. Но она каждый день учится любить себя. Она уверена, что добьется нужного ей результата и не будет сама себе задавать вопросов. По словам Бортич, пока ее вес очень сильно скачет.

«Поверьте, 15 килограммов во время «Я худею» и 15 килограммов после родов — это совершенно разные вещи. Думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее». Саша Бортич

Звезда добавила, что никогда в жизни не была довольна своим телом. В то же время она пообещала выиграть «неравный бой с генетикой».

Напомним, что Саша Бортич в июне прошлого года родила сына Сашу. Отцом мальчика является предприниматель Евгений Савельев. Он сын уральского олигарха Валерия Савельева.

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