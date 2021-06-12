Я худею. Вторая часть: Саша Бортич в бикини блеснула формами после родов на берегу океана

Актриса Саша Бортич, которая получила большую известность после выхода на экраны комедийной картины «Я худею», в Instagram показала свою фигуру после родов. Она предстала на кадре в бикини на берегу океана.
Как отметила актриса, она пока еще далеко от идеальных пропорций в своей фигуре. Но она каждый день учится любить себя. Она уверена, что добьется нужного ей результата и не будет сама себе задавать вопросов. По словам Бортич, пока ее вес очень сильно скачет.
«Поверьте, 15 килограммов во время «Я худею» и 15 килограммов после родов — это совершенно разные вещи. Думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее».
Звезда добавила, что никогда в жизни не была довольна своим телом. В то же время она пообещала выиграть «неравный бой с генетикой».
Напомним, что Саша Бортич в июне прошлого года родила сына Сашу. Отцом мальчика является предприниматель Евгений Савельев. Он сын уральского олигарха Валерия Савельева.