Паулина Андреева в черном классическом брючном костюме вышла в свет после рождения сына

Актриса Паулина Андреева, которая в марте этого года стала мамой, впервые после родов вышла в свет. Она появилась на церемонии вручения премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга».

На красной дорожке церемонии актриса блистала в черном классическом брючном костюме. Многие поклонники обратили внимание, что 32-летняя звезда находится просто в прекрасной форме. После рождения сына, как отмечали некоторые, она еще больше похорошела. Звезда выступила перед публикой, признавшись в любви к городу на Неве.

«Спасибо большое, мне очень приятно получить эту премию впервые, и по этому поводу с оказией приехать в родной город. Петербург — навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше десяти лет, я все равно считаю себя петербурженкой». Паулина Андреева

Напомним, что отцом сына Вани Паулины Андреевой является режиссер Федор Бондарчук. Свадьбу с актрисой они сыграли в 2019 году. Торжество проходило в доме Беггровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в обстановке строжайшей секретности, сообщает «Комсомольская правда».

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